Bernardo Silva é prioridade de mercado do PSG, dizem em França

Emblema parisiense terá Bernardo Silva no topo das preferências para a próxima temporada.

Bernardo Silva é a prioridade de mercado do Paris Saint-Germain. A notícia é avançada em França pelo portal Le10Sport. No topo da lista de Luís Campos, diretor desportivo dos parisienses, estará então o internacional português, jogador com quem já trabalhou no Mónaco. E nos monegascos, naquela altura, jogava também Kylian Mbappé, jogador muito influente no PSG e que também terá o desejo de ver o criativo esquerdino a mudar-se para a capital gaulesa.

Bernardo Silva tem contrato com o Manchester City por mais dois anos, mas, de acordo com a publicação, já terá comunicado a vontade em sair no final desta época.

O nome do ex-Benfica já foi ligado ao clube francês em diversas ocasiões, mas volta a ganhar força agora e o PSG já estará a trabalhar neste dossier, diz o Le10Sport.