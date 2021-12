Avançado luso fez as delícias de Pep Guardiola com o desempenho no Villa Park, no mais recente desafio do Manchester City (1-2) no campeonato

Rendido a mais uma exibição e um golo de encher o olho de Bernardo Silva, ante o Aston Villa, o técnico espanhol do Manchester City considerou, num rasgadíssimo elogio, que não há ninguém a jogar melhor do que português na exigente I Liga Inglesa.

"É o melhor, neste momento. Foi o melhor na época [2019/20] em que conseguimos 98 pontos e é o melhor agora. Marcou um golo fantástico. Depende apenas dele. Quando um jogador tem esta qualidade, só depende dele. É doutro nível", afirmou Pep Guardiola, no rescaldo do duelo (1-2) da 14.ª jornada da Premier League.

Bernardo Silva foi titular da equipa do Manchester City, ao lado dos compatriotas Rúben Dias e João Cancelo, cumprindo os 90', e apontou o quinto golo, com um remate estonteante sem deixar a bola cair, no principal campeonato inglês.