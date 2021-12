Bernardo Silva em destaque no Manchester City

Paul Merson, antigo internacional inglês, reconhece importância de Cristiano Ronaldo, mas deixa muitos elogios ao jogador do Manchester City

Bernardo continua a encantar a crítica, em Inglaterra. Eleito melhor jogador do mês pelos adeptos do City em setembro, outubro e novembro, o internacional português também caiu no goto dos comentadores, como Paul Merson, que coloca o criativo, neste momento, à frente de Cristiano Ronaldo.

"Penso que o Bernardo Silva é o melhor futebolista português na Premier League nesta altura. Não me interpretem mal, ele nunca vai alcançar os feitos que o Ronaldo conseguiu na sua carreira. Mas nesta altura é preciso olhar para o Bernardo", afirmou, em declarações ao Sportskeeda.

Depois de várias notícias que davam conta do desejo de Bernardo em abandonar o Etihad Stadium, no último verão, o internacional português embalou para uma época que, para já, vai sendo positiva: 21 jogos, sete golos e duas assistências em todas as competições.