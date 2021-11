Bernardo Silva tem estado em evidência no Manchester City. Em outubro, fez cinco jogos, marcou um golo e fez uma assistência.

Bernardo Silva foi eleito o jogador do mês de outubro do Manchester City, pelos adeptos do clube inglês. Com 45% dos votos, o médio superou a concorrência de Phil Foden (44%) e João Cancelo (11%).

O internacional português havia já vencido o galardão em setembro. Desta forma, igualou o feito de Aguero, que também conseguiu vencer em meses consecutivos, em 2019.