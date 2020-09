Bernardo Silva e a "experiência incrível" de trabalhar com Guardiola

Internacional português vai para a quarta temporada no Manchester City.

Bernardo Silva vai cumprir a quarta época no Manchester City e sempre sob a orientação de Pep Guardiola.

O internacional português revelou, no programa "Einsteins TVI24", que "tem sido uma experiência fantástica" trabalhar com o treinador espanhol. "Quando ainda estava no Benfica, ainda era muito pequenino, olhava para o Barcelona, para as equipas dele e foi aí a partir daí que se tornou numa das grandes figuras do futebol mundial, um dos melhores treinadores de sempre. E acho que hoje em dia é unânime", sublinhou Bernardo Silva que teve "o prazer inicialmente de jogar contra ele e de lhe ganhar na Liga dos Campeões", recordando a proeza cometida pelo Mónaco em março de 2017 quando a equipa de Leonardo Jardim afastou o City nos oitavos de final (perdeu por 5-3 em Manchester e ganhou 3-1 em casa).

"Estar aqui no City e poder aprender com ele e com todo o staff dele tem sido uma experiência incrível", admitiu o jogador que ainda não foi utilizado esta temporada e que participou em 53 jogos em 2017/18, em 51 em 2018/19 e em 52 na temporada passada e 30 golos pelos "citizens".