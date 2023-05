Bernardo Silva e a Bola de Ouro: "Ronaldo disse-nos que merecia mais"

Em entrevista à France Football sobre a Bola de Ouro, Bernardo Silva refere Messi como o principal candidato e confidencia ainda o sentimento expresso por Ronaldo no balneário da Seleção

A Bola de Ouro: "Gostava muito de ganhar a Bola de Ouro, claro, mas nos dias de hoje ela é ganha por jogadores que marcam golos decisivos. Eu sou mais coletivista, mas claro que seria um orgulho ver o meu nome na lista nos 30 finalistas. Se ganharmos a Champions e a Premier League, acho que temos de incluir o Erling Haaland na discussão do vencedor da Bola de Ouro de 2023. Neste momento, está muito aberto, há três ou quatro jogadores que a podem conquistar. Se fosse agora, teria de ir por Messi, claro, a Argentina foi campeã do Mundo. Mas também Mbappé está na discussão, pela época que fez pelo PSG e França. Se fosse júri do prémio, teria de ir por Messi, hoje. Mas o melhor é esperar pelo fim da época. Vinícius Júnior, do Real Madrid, também fez uma época fantástica, e se voltam a ganhar a Champions, não sei, não".

Conquistas de portugueses: "É um orgulho e também prestigiante para Portugal. Portugal já teve três jogadores vencedores da Bola de Ouro, e não consigo ter preferência por algum deles. Primeiro foi Eusébio, o mais antigo a consegui-lo, e jogador do meu clube, onde me formei, o Benfica. Depois, quando tinha 10 anos, Luís Figo. E quando cheguei à Seleção, foi o Cristiano Ronaldo, o nosso capitão. Se ele fala disso? Algumas vezes, na Seleção, disse-nos que achava merecer mais, quando não a ganhou. Cristiano gosta de estar sempre no topo, é muito competitivo, claro que nunca está contente quando não ganha."

Entrar na lista de finalistas: "Foi estranho para mim ver o meu nome, pela primeira vez, numa dessas listas, ao lado dos melhores, como Messi e Cristiano, confesso. Pensei "uau, estou aqui, sou eu, entre os melhores". Mas é uma boa sensação. Será muito difícil, um dia, eu ganhar a Bola de Ouro, pois são os jogadores que marcam os golos decisivos que costumam ser distinguidos, repito. Mas temos tantos candidatos no balneário do City. Costumo fazer prognósticos, na brincadeira, com o Mahrez, digo-lhe que vou ser sétimo e ele 29.º. Já fui nono uma vez, e foi muito bom."