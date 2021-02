Bernardo Silva destaca-se no triunfo do Manchester City em Goodison Park

Bernardo Silva, extremo português do Manchester City

Internacional português ficou ligado a dois dos três golos marcados pela equipa de Pep Guardiola frente ao Everton. Avançado balançou as redes pela segunda vez no campeonato

Bernardo Silva, internacional português, foi a grande figura da vitória do Manchester City no reduto do Everton (1-3), alcançada esta quarta-feira e que permitiu reforçar a vantagem citizen na Premier League (mais dez pontos que o "vice" Manchester United.

O avançado do Manchester City assistiu Riyad Mahrez aos 63 minutos e carimbou o triunfo (o 12.º segundo consecutivo da equipa de Pep Guardiola na I Liga inglesa) aos 77 minutos, ao desferir um remate colocado - foi o segundo golo na atual edição da Premier League.

Bernardo Silva estreara-se a marcar na primeira jornada do principal campeonato inglês, ao balançar as redes num jogo do Manchester City frente ao Aston Villa, disputado a 20 de janeiro.