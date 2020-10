Bernardo Silva de volta às redes sociais após a polémica: "Um prazer reencontrar uma lenda"

Partilha feita após a vitória, por 3-0, do Manchester City em casa do Marselha, na segunda jornada da Liga dos Campeões.

Um dia depois da enorme polémica criada com uma partilha sobre as eleições no Benfica, que mereceu reparos e críticas de Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus, Bernardo Silva voltou esta terça-feira às redes sociais. Mas, desta feita, sem muito espaço para a polémica, deixada no Twitter e Instagram, uma fotografia do reencontro com Ricardo Carvalho, antigo companheiro de equipa no Mónaco e que agora adjunto de Villas-Boas no Marselha.

"Um prazer reencontrar um amigo e lenda do nosso futebol!", refere o internacional português na publicação deixada após a vitória, por 3-0, do Manchester City em casa do Marselha, na segunda jornada da Liga dos Campeões.