Bernardo Silva critica arbitragem do Liverpool-Manchester City

Bernardo Silva e Robertson junto do árbitro

O Manchester City sofreu a primeira derrota da temporada na Premier League

O Manchester City sofreu a primeira derrota da temporada na Premier League, ao perder em casa do Liverpool, por 1-0. O jogo foi marcado, na perspetiva da equipa forasteira, pelo golo anulado a Foden aos 54 minutos. Depois de analisar o lance, após aviso do VAR, o árbitro considerou haver falta sobre Fabinho na jogada do golo.

"Não apitou faltinhas nenhuma durante todo o jogo e depois marca essa no golo", disse, à Eleven, Bernardo Silva, no final do jogo, queixando-se dessa decisão da equipa de arbitragem.

O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Jurgen Klopp, treinador dos "reds", aos 86 minutos, depois de reclamar de uma alegada falta não assinalada sobre Salah.

O Liverpool ocupa o oitavo lugar da Liga inglesa, com 13 pontos, enquanto o Manchester City é segundo classificado, com 23, a quatro do líder Arsenal.