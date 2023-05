Bernardo Silva: "Ainda temos duas competições para ganhar"

Bernardo Silva no banco com o Chelsea, a descansar para o que falta da época

Declarações de Bernardo Silva, à Eleven Sports, após a festa do título do Manchester City, no triunfo sobre o Chelsea (1-0)

Conquistas: "Claro que mexe com o coração, porque é a gratidão e a apreciação das pessoas do clube e eu sinto-me grande parte do trabalho que temos feito, sinto-me muito feliz. Fui um sortudo quando me contrataram e deram a oportunidade de fazer parte deste projeto, e portanto retribuir da melhor forma neste final de época e depois logo vemos o que vai acontecer. Falta acabar a época, vamos acabar a época da melhor maneira."

Ainda falta a Champions: "Misto de saber que temos de celebrar com o nosso público, com as nossas pessoas que merecem também, mas ao mesmo tempo manter-nos focados porque temos duas competições para ganhar e se desligarmos completamente, depois é difícil voltar a ligar. Temos de manter os treinos e a concentração nos jogos que faltam na Premier para estar preparados para esses jogos."

Boa época: "Tem sido um ano fantástico e continuar assim, porque é o ano em que vou casar, que vou ter a minha filha, já ganhei a Premier League e espero conseguir ganhar a Champions e a FA Cup."