Bernardo Silva agrada ao Barcelona e poderia entrar no negócio de Frenkie de Jong

O jornal Mundo Deportivo escreve que o Manchester City e o Bayern têm interesse em Frenkie de Jong. Por outro lado, Xavi gostaria de receber Lewandowski e Bernardo Silva.

O Manchester City e o Bayern Munique estão interessados na contratação do médio Frenkie de Jong, adianta esta quinta-feira o jornal catalão Mundo Deportivo. E em ambas as equipas referidas, há um jogador que agrada ao Barcelona.

Robert Lewandowski interessa, mas o negócio não se adivinha fácil. O que poderia "facilitar" seria um acordo a envolver a "troca" do avançado polaco e do médio neerlandês.

Situação idêntica a esta poderia acontecer com Bernardo Silva. Xavi aprecia as qualidades do internacional português e um eventual negócio com o Manchester City por Frenkie de Jong poderia ser facilitado com um "intercâmbio" dos jogadores.

Manchester United e PSG também estão de olho no jogador do Barça, que quer, segundo o Mundo Deportivo, continuar no Camp Nou.