Bernardo Silva, a grande prioridade do Barcelona para o verão de 2023

Internacional português acabou por ficar no Manchester City, mas interesse do Barcelona só vai subir de intensidade no próximo grande defeso

Figura importante no Manchester City, Bernardo Silva vai continuar a ser muito pretendido em Barcelona. Os catalães, que atacaram a contratação do português, vão voltar em força no próximo verão.

A garantia é dada pelo Mundo Deportivo, que lembra que, depois de reforçados os setores defensivo e atacante, a prioridade do Barcelona, no próximo defeso, passará por tentar a contratação do criativo dos citizens, que tem contrato com o campeão inglês até 2025.

A possível contratação do antigo jogador do Benfica deve obrigar a um investimento na ordem dos 100 milhões de euros.