Bernardo pensou na saída do City: "Estava a sentir-me um pouco sozinho em Inglaterra"

Internacional português concedeu entrevista ao The Times

Foram várias as notícias que chegaram a apontar um fim de ligação entre Bernardo Silva e o Manchester City durante o último defeso. O internacional português confirmou que pensou em abandonar o Etihad e explicou porquê.

"Estava a sentir-me um pouco sozinho em Inglaterra. Conversei com o clube porque não estava feliz com a minha vida aqui e queria estar mais perto da minha família. Mas querer sair não tinha nada a ver com o clube. Eu amo o Manchester City. Amo os meus companheiros, amo os adeptos, amo o clube. Depois, nada aconteceu. Eu fiquei e sempre darei o meu melhor por este clube enquanto estiver aqui", afirmou, em entrevista ao The Times.

Sobre o futuro com Pep Guardiola e com o campeão inglês em título, Bernardo Silva prefere adotar uma postura mais defensiva no discurso.

"No final da temporada, vou sentar-me com o City e ver o que é melhor para os dois lados. Estamos a meio da temporada e queremos ganhar muitos troféus importantes. Podemos ganhar os três, ou zero, ou um", explicou.