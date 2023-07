Bernardo interessa ao Bayern? Veja o momento com Tuchel

Internacional português foi titular no triunfo do Manchester City sobre os bávaros, por 2-1. No final, não faltou cumplicidade com o técnico alemão

O Manchester City e o Bayern de Munique mediram forças, esta quarta-feira, num particular de pré-temporada que o campeão europeu venceu, por 2-1.

No final, Thomas Tuchel e Bernardo Silva protagonizaram um momento de cumplicidade que as câmaras conseguiram captar. Nas redes sociais, houve lugar à especulação.

Leia também Braga Notícia em Espanha: Benfica confirmou proposta por Ricardo Horta O Diario Sur garante que os encarnados testemunharam no diferendo entre o Braga e o Málaga, que reclama cinco milhões de euros aos bracarenses por não terem aceitado a oferta pelo internacional português.

Leia também Internacional Mbappé abre negociações com o Al Hilal: "Sinto-me muito bem" Avançado francês colocado no mercado pelo PSG. Equipa de Jorge Jesus tem 700 milhões para gastar entre transferência e salário do jogador