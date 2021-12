Bernardo faz história e torna-se no primeiro a ser eleito melhor do City em três meses seguidos

Bernardo Silva em destaque no Manchester City

Internacional português foi o melhor dos citizens em setembro, outubro e novembro. João Cancelo considerado o segundo melhor do último mês

Continua o estado de graça de Bernardo Silva no Manchester City. O internacional português, que tem brilhado nas últimas jornadas, foi o primeiro da história do clube a ser eleito o melhor jogador em três meses consecutivos.

Depois de ser considerado o mais valioso futebolista dos citizens em setembro e outubro, Bernardo viu o seu mês premiado pelos adeptos, que valorizaram as boas exibições e os dois golos e uma assistência.

João Cancelo foi considerado o segundo melhor do penúltimo mês do ano para os adeptos do atual campeão inglês. Rodri fechou o pódio daqueles que se destacaram mais em novembro.