Bentaleb oferece-se ao Lille de Paulo Fonseca e anseia pelo regresso

Nabil Bentaleb, internacional argelino de 28 anos nascido em Lille e formado no clube que tem o nome da cidade, anseia pelo regresso a casa e espera que nesta janela de transferências a mudança se possa concretizar.

O médio que jogou se destacou no Tottenham e depois passou por Schalke, Newcastle e agora representa o Angers, escancarou a porta para ingressar no clube orientado por Paulo Fonseca e, segundo o L'Équipe, a transferência pode, desta vez, ser uma realidade.

Em entrevista ao La Voix du Nord, Nabil Bentaleb, abordou a questão: "O Lille é o meu clube do coração. A minha família está em Lille. Fui treinado lá e ainda tenho bons contatos com os treinadores. Não vou mentir, houve interesse durante o verão mas não era o timing certo. Os planetas não estavam alinhados. Quando tiver oportunidade, volto para o Lille. E é uma cidade que eu particularmente gosto, onde me oriento. Nunca estamos tão bem como em casa."

