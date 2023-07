Equipa orientada pelo treinador português está em sexto lugar.

Treinado por Ricardo Soares, o Beijing Guoan empatou em casa frente ao Wuhan Three Towns, por 1-1. A equipa de Pequim está no sexto lugar da tabela, com 25 pontos, a apenas seis da segunda posição (ocupada pelo Shanghai Shenhua), mas já a 16 do primeiro lugar da tabela, pertencente ao Shanghai Port.

Com 17 rondas disputadas, faltam 13 para o fim do campeonato.