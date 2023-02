Bebé cedido pelo Rayo Vallecano ao Saragoça

Internacional cabo-verdiano, depois de jogar pelos sub-21 portugueses, Bebé deixa o sétimo classificado da Liga espanhola, com 29 pontos, e vai procurar ajudar o Saragoça na luta pela permanência na segunda divisão.

O avançado cabo-verdiano Bebé foi cedido pelo Rayo Vallecano, da Liga espanhola, ao Saragoça, do segundo escalão, até ao final da temporada, anunciaram na terça-feira os dois clubes, nos respetivos sítios oficiais na Internet.

Tiago Manuel Dias Correia, conhecido no mundo do futebol por Bebé, de 32 anos, conta ainda com passagens por Eibar e Córdoba em Espanha, já depois de representar Benfica, Paços de Ferreira, Rio Ave e Estrela da Amadora, em Portugal, para além dos ingleses do Manchester United e dos turcos do Besiktas.

Internacional cabo-verdiano, depois de jogar pelos sub-21 portugueses, Bebé deixa o sétimo classificado da Liga espanhola, com 29 pontos, e vai procurar ajudar o Saragoça na luta pela permanência na segunda divisão, em que ocupa o 17.º lugar, com 30 pontos.