Bastidores do Palmeiras: o que disse Abel aos jogadores no relvado após a derrota

O Palmeiras foi derrotado pelo Tigres (1-0), na meia-final do Mundial de clubes, e técnico Abel Ferreira reuniu-se com jogadores após o jogo.

O técnico internacional português Abel Ferreira reuniu-se com os jogadores do Palmeiras, no centro do relvado, logo após a derrota para o Tigres (1-0), que eliminou a equipa brasileira do Mundial de clubes neste domingo. A conversa entre treinador e jogadores foi divulgada nas redes sociais do clube.

"Agora é cabeça erguida. Cumprimos aqui. O processo foi feito. Eu disse-vos sempre, nós vamos lutar sempre para ganhar. Foi o que fizemos até ao fim. Nós não vamos ganhar sempre, mas não vamos lutar smepre para ganhar. A atitude tem que ser esta, do início ao fim", disse Abel Ferreira. Confira o momento no vídeo abaixo.