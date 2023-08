Barcelona quer Cancelo, mas são os sauditas que avançam pelo lateral

Catalães continuam com dificuldades para contratar e inscrever reforços

João Cancelo é muito desejado por Xavi e pelo Barcelona, mas enquanto os catalães engonham e não conseguem finalizar a transferências, é da Arábia Saudita que chegam avanços pelo lateral português.

Segundo o AS, o jogador e o agente Jorge Mendes procuram soluções e já estarão a conversar, com autorização do Manchester City, com um clube da Arábia Saudita, cujo nome ainda não é conhecido.

O Barcelona tem dificuldades para contratar e inscrever jogadores, por causa das regras de fair-play financeiro da liga espanhola, e o processo arrasta-se há muito, sem a existência, ainda, de uma proposta formal.

Iván Fresneda, do Valladolid, é outro nome para a posição que está na agenda dos blaugrana.