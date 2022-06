Barcelona já elegeu substituto de Frenkie de Jong e é português

Bernardo Silva, jogador do Manchester City

Internacional português apontado ao lugar de Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong é um dos nomes apontados à saída do Barcelona e, de acordo com o "Mundo Deportivo", o eleito do emblema "blaugrana" para o substituir é português.

Pois bem, segundo o diário desportivo espanhol, o Barcelona está interessado na contratação de Bernardo Silva, internacional português do Manchester City.

Pois bem, o neerlandês terá deixado de ser prioritário no clube "culé" e, escreve o "Mundo Deportivo", Bernardo Silva é o eleito de Xavi Hernández para ocupar o seu lugar, caso se veja confirmada a sua saída. Ainda segundo o jornal espanhol, Bernardo Silva também estará motivado em começar uma nova aventura em Barcelona.

O Barcelona já terá falado com o seu agente, Jorge Mendes, em várias ocasiões, mais recentemente ontem, quarta-feira, durante a visita à cidade espanhola. Bernardo estará consciente do interesse "blaugrana" e estará à espera de uma proposta que seja avaliada numa reunião na próxima semana. Se chegar, será "estudada com empenho", escreve o "Mundo Deportivo".