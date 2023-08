Barcelona está hesitante com Cancelo e Arábia Saudita surge em cena

De acordo com o jornal The Athletic, Xavi e Deco estão em discordância sobre a contratação do lateral português e, uma vez que os catalães ainda não apresentaram uma proposta formal ao Manchester City, a Arábia Saudita procura aproveitar esse "stand by" para entrar na corrida.

Depois de meia época emprestado ao Bayern, João Cancelo continua com o futuro indefinido no Manchester City, tendo sido associado como um alvo do Barcelona e do Arsenal. No entanto, também a Arábia Saudita aparece no horizonte do lateral português, revela esta quinta-feira o jornal The Athletic.

De acordo com a fonte, o gigante catalão ainda não apresentou uma proposta formal por Cancelo devido a Xavi e Deco, novo diretor desportivo, não estarem em acordo sobre a sua contratação.

Ao contrário do treinador, o antigo internacional português estará a aconselhar avançar por Juan Foyth (Villarreal) ou Iván Fresneda (Valladolid).

Caso avançem por Cancelo, os espanhóis vão tentar o seu empréstimo, mas o Manchester City prefere uma transferência em definitivo, o que poderá beneficiar o interesse da Arábia Saudita.

Quanto ao Arsenal, o jornal catalão Sport refere que os gunners pediram tempo ao defesa português para realizarem algumas vendas antes de apresentarem uma oferta aos citizens.