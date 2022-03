Barcelona atento a Rafael Leão, avança imprensa espanhola

O jovem avançado tem vindo a exibir-se a alto nível no Milan, sendo o melhor marcador dos italianos na época, e já chamou a atenção do Barcelona

Na busca de um retorno aos títulos, o Barcelona procura renovar o plantel, algo que já começou no mercado de janeiro com as entradas de Adama Traoré, Aubameyang, Dani Alves e Ferran Torres. O setor ofensivo tem sido a prioridade na abordagem ao mercado, principalmente tendo em conta as perdas de Messi e Griezmann no último verão.

Nesse contexto surge o nome de Rafael Leão, avançado português de 22 anos, que já contribuiu com 11 golos, é o melhor marcador da equipa esta época a par de Olivier Giroud, e 6 assistências. O contributo de Leão tem vindo a ser importante na prestação dos rossoneri, que estão em primeiro lugar na Serie A e nas meias-finais da Taça de Itália.

A situação financeira do Barcelona tem vindo a melhorar, algo que deverá tornar o clube num agente mais ativo no próximo defeso.

Segundo o jornal espanhol, Sport, o nome de Leão é um de vários que agrada a Xavi, juntando-se a ele jogadores como Koulibaly do Nápoles, Haaland do Dortmund ou até o companheiro de equipa do português, Kessié.

