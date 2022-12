Barcelona aproxima-se de Rúben Neves através de negócios paralelos

Clube catalão negoceia com Jorge Mendes a renovação de Balde e nas conversações tem aproveitado para falar do médio português

Rúben Neves é um dos desejos de Xavi para reforçar o miolo do Barcelona e render o capitão Sergio Busquets, em final de carreira, e o clube catalão tem dado pequenos passos para contratar o médio português, aproveitando negociações de outros jogadores também representados por Jorge Mendes.

Segundo escreve a Marca, a renovação do lateral Balde tem sido aproveitada para sondar Jorge Mendes sobre as intenções e exigências do seu representado que atua no Wolverhampton.

Rúben Neves tem 25 anos e contrato até 2024 com os ingleses. Outra opção é a de Zubimendi, da Real Sociedad, mas tem cláusula de 60 milhões, valor muito alto para os catalães.

No Barcelona, Jorge Mendes também representa Ansu Fati e Nico, e a Marca relata que as relações do empresário com o presidente Joan Laporta são muito boas.