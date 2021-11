Baixa no Atlético de Madrid: azar voltou a bater à porta de João Félix

Internacional português lesionou-se num treino do clube da capital espanhola.

João Félix lesionou-se no treino de ontem, quarta-feira, e é baixa do Atlético de Madrid para o encontro da próxima jornada do campeonato espanhol, com o Osasuna. Segundo informou o clube, o internacional português sofreu uma "lesão muscular pós-traumática com edema miofascial do gémeo interno", sem revelar o tempo de paragem.

Félix, recorde-se, foi operado ao tornozelo direito no início de julho, tendo regressado aos relvados no passado mês de setembro. Esta época, participou em 11 jogos e marcou um golo.

Na próxima quarta-feira, o Atlético recebe o Milan, num jogo importante da fase de grupos da Champions. A disponibilidade do português é, por enquanto, uma incógnita.