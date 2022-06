Bahrain de Hélio Sousa estreia-se a vencer no apuramento para a Taça da Ásia

Redação com Lusa

Na segunda jornada, agendada já para dia 11 de junho, o Bahrain defronta a Malásia.

O Bahrain, do técnico português Hélio Sousa, estreou-se na fase de apuramento para a Taça da Ásia de 2023 com um triunfo por 2-0 sobre o Bangladesh, no Grupo E.

Em Kuala Lumpur, na capital da Malásia, a equipa do treinador português chegou à vitória com golos marcados na primeira parte, por Ali Haram, aos 34 minutos, e Al Aswar, aos 42'.

O Bahrain lidera o Grupo E em igualdade com a Malásia, que bateu o Turquemenistão, por 3-1.

Na segunda jornada, agendada já para dia 11 de junho, o Bahrain defronta a Malásia, novamente em Kuala Lumpur.

A formação de Hélio Sousa tenta repetir a presença na fase final da Taça da Ásia, depois de ter estado em 2019 nos Emirados Árabes Unidos, em que chegou aos oitavos de final.

A edição de 2023 estava a agendada para decorrer em julho na China, mas a pandemia da covid-19 acabou por fazer esse país desistir da organização.