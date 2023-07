Bahia, de Renato Paiva, soma sexto jogo sem vencer no Brasileirão

Equipa do técnico português falhou a ultrapassagem ao Santos e continua na zona de despromoção do campeonato brasileiro.

O Bahia, treinado por Renato Paiva, empatou este domingo sem golos em casa do São Paulo, em jogo da 17.ª jornada do Brasileirão, somando o sexto jogo consecutivo sem vencer no campeonato e o oitavo em todas as competições.

Depois de uma jornada em que ficou em branco na receção ao Corinthians (0-0), a equipa do técnico português repetiu o mesmo resultado frente ao São Paulo, tendo também sido recentemente eliminada pelo Grémio (1-2 nos penáltis) nos quartos de final da Taça do Brasil.

O Bahia falhou desta forma a ultrapassagem ao Santos e mantém-se na primeira posição da zona de descida do Brasileirão (17.º), com os mesmos 15 pontos do Goiás, de Armando Evangelista, que ainda vai jogar nesta jornada. Já o São Paulo segue em oitavo lugar, com 26.