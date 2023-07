Bahia de Renato Paiva empata com Grémio na primeira mão dos "quartos" da Taça do Brasil

A segunda mão da eliminatória, a disputar em Porto Alegre, está agendada para 13 de julho, já madrugada em Lisboa

O Bahia, do treinador português Renato Paiva, consentiu já no período de compensação um empate, 1-1, em casa diante do Grémio, em jogo disputado na terça-feira, da primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil.

A equipa de Salvador adiantou-se no marcador por Everaldo, aos 47 minutos, na sequência de um contra-ataque rápido, mas, já na parte final, em período de compensação, o Grémio evitou a vitória do Bahia, com golo de Gustavo Martins, aos 90+7.

A segunda mão da eliminatória, a disputar em Porto Alegre, está agendada para 13 de julho, já madrugada em Lisboa.

Também em jogo dos quartos de final, o Palmeiras, de Abel Ferreira, vencedor da Taça do Brasil em 2020, já com o técnico português, visita esta quarta-feira o São Paulo, num dérbi paulista da primeira mão da eliminatória.