Derrota da formação comandada pelo treinador português

O Bahia de Renato Paiva desperdiçou no sábado uma vantagem de um golo, acabando por sair derrotada por 2-1 frente ao Fluminense no Brasileirão.

Lelê (49 minutos) e Gabriel Pirani (51') fizeram os golos do Flumienense, enquanto Vinícius Mingotti (28') reduziu para o Bahia, que é neste momento 14.º classificado do Brasileirão, com 12 pontos. O Fluminense é terceiro, com 21.