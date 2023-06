Avançado português é reforço na terceira divisão inglesa

Após terminado contrato com o Notts County, que subiu ao quarto escalão inglês, Rúben Rodrigues foi anunciado no Oxford, que milita na terceira divisão.

O Oxford, que terminou a terceira divisão inglesa na 19.ª posição (em 24 equipas), anunciou esta terça-feira a contratação de Rúben Rodrigues, avançado português que terminou contrato com o Notts County, após ter ajudado a equipa a subir ao quarto escalão.

O avançado, de 26 anos, vai juntar-se ao Oxford a partir do dia 1 de julho, tendo assinado um contrato de longa duração. Em declarações ao clube, afirmou: "É uma mudança excitante para mim. Eu adorei a minha passagem pelo Notts County e a última época foi incrível, mas esta é uma oportunidade para me testar a um nível superior".

"A forma como o treinador quer jogar é parecida àquela em que gosto de jogar. As instalações de treino são boas, o clube tem ambições grandes e mal posso esperar por começar", acrescentou Rodrigues, que registou 19 golos e 16 assistências em 46 jogos disputados pelo Notts County em 2022/23.

De acordo com a Sky Sports, Cardiff, Derby County e Barnsley também estavam interessados no avançado português, que rumou ao Notts County em 2019, proveniente do Den Bosch, dos Países Baixos, onde iniciou a carreira, tendo passado também pelo Wilhelmina, Gemert e De Treffers.