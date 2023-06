Ex-Corinthians recorda Vítor Pereira: "Ninguém gostava dele"

Técnico português teve uma passagem para esquecer no Flamengo, saindo ao fim de cerca de três meses.

Júnior Moraes, avançado brasileiro naturalizado ucraniano, terminou recentemente uma curta passagem pelo Corinthians, aproveitando esta terça-feira para recordar o período em que coincidiu com Vítor Pereira, que está sem clube depois de cerca de três meses no leme do Flamengo.

O dianteiro, de 36 anos, que reforçou o Corinthians em 2022, proveniente do Shakhtar Donetsk, admitiu que a relação da equipa com o técnico português nunca foi boa.

"O ambiente não era bom. Ele só teve resultados e chegou onde chegou pelo caráter do grupo, dos jogadores. Ninguém gostava dele, mas, por respeito ao clube, por profissionalismo, dissemos: 'Não gostamos dele, não estamos de acordo com a tática, não estamos de acordo com o que ele diz nas palestras, não estamos de acordo com os treinos, mas vamos fazer por isto nós, pelo presidente...'", revelou, em declarações ao podcast "Denílson Show".

Apesar disso, Júnior Moraes garantiu que nunca teve conflitos com Vítor Pereira, admitindo que o técnico ficou muito perto de resultados que poderiam ter-lhe trazido outra reputação no clube.

"Não fomos campeões por pouco, íamos entrar para a história. Com um treinador que ninguém concordava, ia ser resultado incrível, ia ganhar força, crescer no grupo. Talvez muitos jogadores pedissem para sair, não sei. E ele ia ficar na história do clube, por um detalhezinho, não foi herói do Corinthians", completou.

Recorde-se que Pereira deixou o Corinthians pelo Flamengo em 2023, tendo uma passagem para esquecer no "Mengão", que foi vice-campeão do Cariocão, da Supertaça do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de perder a Taça Guanabara na última jornada e ter caído nas meias-finais do Mundial de Clubes.