Avançado deixou os escalões de formação do FC Porto e é reforço nos Países Baixos

Fotografia: Site oficial do Groningen

Lucas Gomes exibe a camisola do Groningen

Lucas Gomes assinou contrato com o Groningen.

Lucas Gomes, jovem avançado português de 18 anos, foi esta segunda-feira apresentado nos Países Baixos como reforço do Groningen, do principal campeonato daquele país.

A jovem promessa estava nos escalões de formação do FC Porto, onde chegou em 2019/20, deixando como marca 12 golos em 21 jogos pelos sub-17.

Nascido no Brasil, e também com nacionalidade sueca, o atacante passou ainda pelos escalões de formação do Malmo e KarlsKrona, emblemas da Suécia.

O contrato com o Groningen é válido por uma temporada, com outra de opção.