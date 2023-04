Autogolo no prolongamento tira Nuno Espírito Santo da final da Taça

O técnico luso não teve sorte, já que o único tento da partida resultou de um autogolo do defesa Ahmed Hegazy, aos 106 minutos.

O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, falhou este domingo o acesso à final da Taça do Rei da Arábia Saudita, após perder, no prolongamento, por 1-0 com o Al Hilal.

O técnico português não teve sorte, já que o único golo da partida resultou de um autogolo do defesa Ahmed Hegazy, aos 106 minutos.

Nuno Espírito Santo não conseguiu assim lutar por um segundo troféu pelo Al Ittihad, depois de ter conquistado a Supertaça, com triunfo por 2-0 sobre o Al-Fayha, em 29 de janeiro.

No entanto, no campeonato saudita, o Al Ittihad lidera com 56 pontos em 23 jogos, mais três do que o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que tem uma partida a mais, enquanto o Al Hilal é quarto, com 49 pontos em 25 partidas.

