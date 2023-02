Autogolo na compensação vale ponto para o Celta de Vigo, de Carvalhal

Celta de Vigo, reduzido a dez unidades desde os 75 minutos, conseguiu um empate tardio na visita à Real Sociedad, terceira classificada da LaLiga.

Um autogolo do francês Robin Le Normand aos 90+3 minutos permitiu este sábado a uma equipa do Celta de Vigo reduzida a 10 jogadores empatar 1-1 no estádio da Real Sociedad, em jogo da 22.ª jornada da LaLiga.

A equipa treinada por Carlos Carvalhal entrou, praticamente, a perder na visita ao terceiro classificado, na sequência do golo marcado pelo médio Oyarzabal, e a situação do Celta de Vigo tornou-se ainda mais precária quando o peruano Renato Tapia foi expulso, aos 75 minutos.

O médio foi punido com dois cartões amarelos e o consequente vermelho no espaço de um minuto, o primeiro devido a uma falta e o segundo por contestar a decisão do árbitro, mas os visitantes ainda encontraram forças para igualar, graças ao autogolo do defesa francês.

A equipa orientada por Carlos Carvalhal, que deixou o avançado internacional português Gonçalo Paciência no banco de suplentes, evitou já no período de compensação a segunda derrota seguida no campeonato, ocupando o 13.º lugar, a quatro pontos da zona de despromoção.

Na extremidade superior da classificação, a Real Sociedad permanece na terceira posição, com cinco pontos de atraso para o Real Madrid, segundo colocado, e cinco de vantagem sobre o Atlético de Madrid, quarto, ambos com menos um jogo, tal como o líder Barcelona, já a distantes 13 pontos dos bascos.