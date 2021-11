Autogolo de Max impede vitória do Granada em Bilbau

Redação com Lusa

Domingos Duarte não foi utilizado no jogo que marcou a quinta jornada consecutiva sem vitórias para o Athletic

O guarda-redes português Luís Maximiano assinou hoje um autogolo, num lance algo caricato, que permitiu ao Athletic Bilbau anular a vantagem do Granada e empatar 2-2, no jogo que abriu a 15.ª jornada da Liga espanhola.

O conjunto basco colocou-se na frente logo aos 10 minutos, através de Raul Garcia, só que os andaluzes conseguiram operar a reviravolta ainda no primeiro tempo, com golos do venezuelano Darwin Machis, aos 25, e de Jorge Molina, aos 34.

Ainda sem o central internacional luso Domingos Duarte, que continua a recuperar de lesão, o Granada acabou por conceder a igualdade aos 76 minutos, num lance repleto de peripécias, com jogadores andaluzes a escorregarem, a bola a embater no poste e ainda a ressaltar num defesa visitante, antes de Maximiano lhe tocar inadvertidamente.

O Athletic, que viu um jogador ser expulso em tempo de compensação, averbou o quinto encontro seguido sem vencer em La Liga, na qual ocupa o oitavo lugar, com 20 pontos, enquanto o Granada é 16.º, apenas um ponto acima da zona de despromoção.