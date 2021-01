Autogolo aos 98 minutos e Sá Pinto estreia-se na Turquia com empate

Gaziantep esteve a vencer com um golo de Jefferson, aos 90+8' sofreu a igualdade com um autogolo

A estreia de Sá Pinto no banco do Gaziantep esteve quase a ser bem sucedida, mas nos descontos sofreu o empate 1-1, por parte do Hatayaspor. A equipa do treinador português está no quarto lugar do campeonato da Turquia,a quatro pontos do Fenerbahçe e com dois de vantagem sobre o Trabzonspor.

Para o seu primeiro jogo à frente do Gaziantep, Sá Pinto deixou o médio André Sousa no banco (entrou aos 59') e viu Jefferson abrir o marcador à passagem dos 30'.

Porém a equipa de Rúben Ribeiro não desistiu e teve a sorte do seu lado, pois chegou à igualdade aos 90'+8' com um autogolo de Júnior Maranhão. O Hatayspor está na sexta posição, a três pontos do Gaziantep.