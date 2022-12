Autocarro da Tailândia atacado na Indonésia: "Cenas de uma agressividade inacreditável"

Luís Viegas, analista da seleção da Tailândia, contou a O JOGO os momentos de terror vividos durante o ataque ao autocarro da comitiva tailandesa antes do duelo contra a Indonésia, na Taça do Sudeste Asiático.

Três meses após a tragédia que vitimou pelo menos 174 adeptos no duelo entre o Arema e o Persebaya, a Indonésia voltou esta quinta-feira a ser palco de momentos de terror antes do jogo entre a seleção local e a Tailândia, válido para a Taça do Sudeste Asiático, quando o autocarro da seleção da Tailândia foi atacado, na Indonésia.

Luís Viegas, analista da seleção visitante, relatou a O JOGO as cenas de "agressividade inacreditável" que o deixaram "chocado". "É daqueles dias que fazem pensar e nunca pensei que isto fosse acontecer depois da tragédia de há três meses. Tenho a sensação clara que isto foi armado pela polícia indonésia, dentro daquelas estratégias arcaicas para intimidar o adversário. Ontem demorámos apenas 10 minutos para chegar ao treino e hoje só tínhamos um batedor à frente, que optou por outro trajeto. Já íamos em 45 minutos de viagem quando entrámos na área do estádio e vimos centenas de pessoas vestidas de negro à espera do autocarro. Estas começaram a bater no veículo com uma agressividade inacreditável. Partiram duas janelas sem que ninguém os travasse e com o batedor da polícia a bloquear a nossa passagem. Felizmente ninguém ficou ferido, mas confesso que fiquei com medo", revelou Luís Viegas.

Amigo pessoal de Abel Camará, que joga no Arema e viu de perto a forma como se desenrolou a tragédia do passado mês de outubro, o analista português confessou que o relato do avançado dos acontecimentos da época empolou a sensação de insegurança. "Ele disse-me que quando vão jogar fora vão acompanhados de vários carros da polícia, guardas armados e até blindados. Também me contou que há um enorme consumo de estupefacientes por parte dos adeptos antes dos jogos e, hoje, bastava observar os olhos deles para perceber que alguma coisa estava fora do normal. Na Tailândia ou em Portugal isto jamais aconteceria por uma questão cultural e de organização. Fiquei chocado porque podem vir para cima de ti e fazer-te mal fisicamente a um ponto que nem imaginas. O jogo quase que passou para um plano secundário", frisou Luís Viegas, revelando que a FIFA está atenta ao que se passou: "O representante da FIFA disse-nos que o plano de segurança que entregou não foi cumprido. Já é triste ver que a polícia nada fez, mas é ainda pior ver que as pessoas não aprenderam nada com aquilo que se passou há uns meses."

