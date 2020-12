Remate do nigeriano Semi Ajayi, que acabou por desviar em Rúben Dias e trair o guardião Ederson.

O Manchester City cedeu um empate 1-1 na receção ao "aflito" West Bromwich, em jogo da 13.ª jornada da Liga inglesa de futebol, no qual os visitantes beneficiaram de uma infelicidade do português Rúben Dias.

Poucos dias depois do "nulo" (0-0) no dérbi de Manchester, os "citizens", que contaram com o central e com João Cancelo entre os titulares, adiantaram-se no marcador por intermédio do médio alemão Ilkay Gundogan, aos 30 minutos, mas não tiveram capacidade para aumentar a vantagem ou sequer preservá-la.

Ainda antes do intervalo, os "baggies", que ocupam o 19.º e penúltimo posto, conseguiram chegar ao empate, aos 43 minutos, através de um remate do nigeriano Semi Ajayi, que acabou por desviar em Rúben Dias e trair o guardião Ederson.

O conjunto de Pep Guardiola subiu, provisoriamente, ao sexto lugar, com 20 pontos, igualando West Ham, Everton, Manchester United, que ainda não jogaram nesta ronda, e o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que hoje bateu o Chelsea, por 2-1.