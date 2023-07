Lateral do PSG voltou a lesionar-se, informou o clube esta terça-feira.

Nuno Mendes voltou a ver o azar bater-lhe à porta. Segundo informou o PSG esta terça-feira, o lateral internacional português sofreu "uma rotura do tendão articular da coxa direita" e estará ausentes dos trabalhos durante "as próximas semanas".

O ex-jogador do Sporting, recorde-se, já se tinha lesionado no decorrer do Mundial do Catar, ao serviço da Seleção Nacional, e no final de abril passado, o que precipitou o fim prematuro à temporada 2022/23 com a camisola do emblema francês. Ainda assim, foi eleito o melhor jovem da Ligue 1 e marcou presença na equipa ideal.

Nuno Mendes, 21 anos, cumpriu as duas últimas épocas no PSG, com 69 jogos realizados e dois golos marcados, além de nove assistências.