Ausência prolongada de Pickford "segura" jovem português na baliza do Everton

João Virgínia assumiu a baliza dos "toffees" e deverá manter a titularidade nas próximas semanas.

A lesão que obrigou Jordan Pickford a abandonar o jogo do Everton com o Burnley, na semana passada, aos 43 minutos, vai traduzir-se num tempo de paragem de cerca de seis semanas, de acordo com o The Sun, algo que poderá abrir ainda mais a porta da afirmação a João Virgínia, jovem guarda-redes português.

O jogador de 21 anos foi lançado por Carlo Ancelotti nesse mesmo encontro, para o lugar do "keeper" inglês e, no sábado, assumiu mesmo a titularidade na Taça de Inglaterra, frente ao poderoso Manchester City.

Face à ausência prolongada de Pickford, que espera recuperar a forma a tempo do Europeu, Virgínia deverá contar com mais oportunidades durante as próximas semanas. Robin Olsen, internacional sueco, tem ficado de fora das opções de Ancelotti depois do assalto ao seu domicílio, que deixou a família do guarda-redes com um forte trauma emocional. João Virgínia surge então como primeira opção para "trancar" a baliza do Everton.

De recordar que o guardião luso foi chamado por Rui Jorge para disputar a fase de grupos do Europeu de sub-21.