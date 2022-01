Augusto Inácio a caminho do USM Argel

De acordo com o portal argelino "Compétition", o treinador português já aceitou o convite e só basta definir se o contrato será válido por seis meses ou um ano

Livre no mercado desde fevereiro de 2020, quando abandonou os brasileiros do Avaí, Augusto Inácio está próximo de voltar aos bancos. De acordo com notícia avançada na noite desta quarta-feira pelo portal argelino "Compétition", o treinador português, de 66 anos, já aceitou o convite feito pelo USM Argel, oitavo classificado do campeoanto local, e a oficialização do negócio só está dependente do acerto na duração do contrato: seis meses ou um ano.

A confirmar-se o negócio esta será a oitava aventura de Augusto Inácio no futebol estrangeiro após as passagens pelo Catar (Al-Ahli Doha), Grécia (Ionikos), Irão (Foolad), Angola (Interclube), Roménia (Vaslui), Egito (Zamalek) e Brasil (Avaí).