Atlético vira-se para André Silva: o "não" inicial do Eintracht e o preço mínimo

Avançado português está em alta na Alemanha e desperta a atenção do clube de Madrid.

André Silva é, por estes dias, um dos nomes quentes do futebol europeu. Esta época, o avançado português já marcou 17 golos pelo Eintracht Frankfurt na Bundesliga e é o segundo melhor marcador da prova, apenas superado por Robert Lewandowski, goleador do Bayern, que já conta 24 golos.

Os registos do ponta de lança luso adquirem especial relevância de referirmos que André está à frente de Erling Haaland, do Dortmund. O norueguês tem 14 tentos na Liga alemã, menos três do que o ex-FC Porto, que tem sido o grande "líder" da excelente campanha levada a cabo pela equipa de Adi Hutter - ocupa o quarto lugar à 20.ª jornada.

Agora, segundo o diário germânico Bild, o momento de forma de André Silva já despertou a atenção do Atlético de Madrid, que pensa no dianteiro de 25 anos como alvo para o mercado de verão. Aliás, os "colchoneros" já terão recebido uma primeira nega do Eintracht: segundo o portal Transfermarkt, o Atlético perguntou pelo avançado na janela de transferências de inverno, mas o emblema de Frankfurt não quis abrir mão do seu melhor marcador a meio da época.

A partir de julho, o cenário pode ser outro e, de acordo com o Bild, a fasquia está definida: o Eintracht Frankfurt aceitará encetar negociações mediante uma proposta superior a 30 milhões de euros. Esse, escreve a publicação, é o valor mínimo.

Além do Atlético, também clubes como o Wolverhampton e outros da esfera alemã estarão de olho em André Silva.