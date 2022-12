Atlético de Madrid espera propostas por João Félix e já definiu preço mínimo

Português deve mesmo abandonar Metropolitano na reabertura do mercado, mas qualquer grande equipa europeia terá de pagar, pelo menos, 100 milhões de euros

João Félix não deve seguir no Atlético de Madrid na segunda metade 2022/2023. Os próprios responsáveis colchoneros já dão a saída do português como certa, mas não será a troco de qualquer coisa que o jogador abandonará a capital espanhola.

De acordo com o AS, qualquer equipa terá de pagar, pelo menos, 100 milhões de euros pelo concurso do português, que custou 120 no verão de 2019. Há vários interessados conhecidos, como PSG, Chelsea, Bayern de Munique, Manchester United e Arsenal, que já sabe que não vai poder contar com Gabriel Jesus no próximo par de meses.