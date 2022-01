Atlético Mineiro aponta a mira a mais um treinador português

Luís Castro é, neste momento, o alvo primordial do recente campeão brasileiro.

Depois de muito se ter falado sobre a possível ida de Jesus para o Atlético Mineiro, o clube brasileiro tem agora outro português na mira e de forma concreta. Luís Castro, sabe O JOGO, tornou-se o alvo preferencial do recente campeão brasileiro, existindo já contactos entre as partes.

O experiente treinador de 60 anos não está livre no mercado, uma vez que desempenha funções no Al Duhail, clube do Catar.

No currículo regista passagens por Shakhtar Donetsk, V. Guimarães, Chaves, Rio Ave e FC Porto, entre outros.

O Atlético Mineiro, recorde-se, procura um sucessor para Cuca, que deixou o cargo alegando motivos pessoais.