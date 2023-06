Atlético Mineiro abre negociações com Bruno Lage

Técnico português é o escolhido. Na lista também estavam Carvalhal e Jorge Jesus

O Atlético Mineiro, onde atua o ex-FC Porto Hulk e o ex-Sporting Battaglia, já encetou contactos para contratar Bruno Lage para o comando da equipa.

COm Eduardo Coudet de saída, o clube brasileiro tinha na lista Bruno Lage, Carlos Carvalhal e Jorge Jesus. O escolhido será Bruno Lage, adianta o Globoesporte.

Will Dantas, agente do treinador português, disse ao jornal brasileiro que as partes "estão a conversar".