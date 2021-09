Atlético de Madrid confia que Félix apenas falhará um jogo por castigo

Sanção do avançado português não deverá ser aumentada porque o árbitro não relatou qualquer ofensa.

Expulso na última jornada da La Liga, ante o Atlético de Bilbau, por desrespeito ao árbitro, João Félix falhará, seguramente, o próximo encontro ante o Getafe, sendo que o Atlético de Madrid crê que a suspensão do português não irá ser prolongada.

A decisão sobre o eventual aumento do castigo de Félix, admoestado com dois cartões amarelos num minuto, será tomada pelo Comité de Competição da La Liga, com base no relatório do árbitro Gil Manzano, que não referiu qualquer insulto.

Caso o tivesse feito, o avançado do Atlético poderia ser alvo de uma suspensão maior, em função do artigo n.º 137 do Código Disciplinar da Federação Espanhola, que prevê a atribuição de mais do que um jogo de castigo em caso de ofensa ao juiz - "dois a três desafios de fora ou por um período de até um mês".

No relatório do encontro de sábado, Manzano escreveu que "aos 78 minutos, (...) Félix foi admoestado por dirigir-se com o dedo em riste em sinal de desacordo após ver amarelo", acrescentado que "uma vez expulso e quando se dirigia para o túnel, chutou uma bola, atirando-a em sinal de desacordo".

Ao minuto 78' do duelo Atlético de Madrid-Atlético de Bilbau, apenas 18' depois de ter saído do banco de suplentes, referente à quinta jornada da La Liga, João Félix recebeu ordem de expulsão, por acumulação de amarelos, na sequência de protestos por falta assinalada.