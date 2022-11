Atlético de Madrid sem ofertas por João Félix até ao momento, diz o AS

Jornal espanhol escreve que o avançado já comunicou a vontade em sair, mas que até agora ainda não surgiram propostas.

O futuro de João Félix é uma incógnita. O avançado português quer deixar o Atlético de Madrid, mas até ao momento não há propostas pelo jogador. É o que escreve, esta segunda-feira, o diário espanhol AS.

O desejo do ex-Benfica será deixar os colchoneros no mercado de janeiro, por considerar que não é visto por Simeone como um jogador importante para a equipa. E já terá comunicado essa vontade aos responsáveis do clube rojiblanco.

Segundo a publicação, o emblema espanhol veria um empréstimo como uma boa opção.

João Félix, recorde-se, está no Mundial'2022 com Portugal, num torneio que é sempre uma boa montra para os jogadores. Faltam mais de dois meses para o fecho do mercado de inverno.