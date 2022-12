"Atlético de Madrid? O meu agente não me diz nada... Tenho de estar focado"

João Félix está a fazer boas exibições no Mundial'2022. O futuro não está definido, mas a saída do Atlético de Madrid é uma forte possibilidade.

No final do jogo dos oitavos de final do Mundial'2022 entre Portugal e Suíça, que os lusos venceram por 6-1, João Félix passou na zona mista e foi questionado sobre o futuro no Atlético de Madrid. O avançado do português disse que agora está focado no Mundial: "Depois falaremos do Atlético".

Isto num dia em Miguel Ángel Gil Marín, CEO dos colchoneros, admitiu que João Félix deverá sair do clube num futuro próximo e que o jovem jogador foi associado ao Aston Villa.

"O meu agente não me diz nada sobre o que se vai passar. Tenho de estar focado e deixar um pouco o Atlético de lado", acrescentou aos jornalistas.

À Sport TV, na flash interview, Félix realçou que a forma de jogar na Seleção e no emblema espanhol é "diferente". "Sinto outra alegria ao jogar", apontou.