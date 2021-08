João Félix, jogador do Atlético de Madrid

João Félix foi novamente associado ao emblema blaugrana na segunda-feira.

João Félix foi na segunda-feira novamente associado ao Barcelona, tendo feito eco em Espanha um pedido de empréstimo do emblema blaugrana ao Atlético de Madrid.

No entanto, esta terça-feira o Mundo Deportivo garante que os colchoneros já deram resposta ao rival: de acordo com fontes próximas do clube ouvidas pelo diário desportivo espanhol, o Atlético de Madrid descarta qualquer tipo de possibilidade nesse sentido.

O emblema colchonero considera o internacional português "super relevante" no plantel e no futuro próximo da entidade, pelo que ver-se sem os serviços do jogador não é uma opção considerada.