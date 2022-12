Atlético de Madrid impõe três condições para deixar sair João Félix

O clube espanhol está disposto deixar sair João Félix para o clube que aceite três pontos no contrato de empréstimo

Não param de aumentar as notícias que apontam num único sentido: a saída de João Félix, por empréstimo, em janeiro. Um cenário que parece agradar ao Atlético de Madrid.

Esta sexta-feira, o jornal inglês Daily Record insiste nesta ideia e aponta os dois clubes ingleses interessados em receber o português na reabertura do mercado: Arsenal e Manchester United.

Na mesma notícia são avançadas as três condições impostas pelo Atlético de Madrid, que procura não ser vítima das regras do Fair Play Financeiro depois do forte investimento feito, cerca de 126 milhões de euros, aquando da contratação feita no Benfica.

Ora, o clube espanhol está disposto deixar sair João Félix para o clube que aceite três pontos no contrato de empréstimo:

- o custo de amortização no contrato de sete anos do avançado ascende a 18 milhões de euros por época com o clube da La Liga a pedir uma taxa de empréstimo de metade dessa soma;

- O salário do jogador ser pago na totalidade pelo novo clube de João Félix;

- Não existe a opção de compra no contrato de empréstimo.

Recorde-se que a imprensa tem insistido no interesse de Arsenal e Manchester United. Por um lado, os gunners olham para Félix como substituto de Gabriel Jesus, operado a um joelho. Por outro lado, o Manchester United considera Félix um substituto para Cristiano Ronaldo.

